08 марта, 17:53Спорт
МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже 19 марта
Фото: AP Photo/Michel Euler
Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады в Париже на ближайшем заседании исполкома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы координационной комиссии Игр в Париже Оливье Бекерс-Бьежана.
Сообщается, что ближайший исполком пройдет в Лозанне и начнется 19 марта. При этом Бекерс-Вьежан отметил, что официальное решение еще не принято.
Ранее стало известно, что МОК не будет давать новые рекомендации по допуску россиян к Олимпиаде в Париже. Там отметили, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на Игры-2024 в Париже, которые опубликовали 8 декабря прошлого года, являются окончательными, поэтому дополнительные комментарии в документ вноситься не будут.
До этого глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство совместно с Олимпийским комитетом РФ определятся с участием российских спортсменов в Олимпиаде после выхода окончательных рекомендаций МОК.
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