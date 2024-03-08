Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 17:53

Спорт

МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже 19 марта

Фото: AP Photo/Michel Euler

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады в Париже на ближайшем заседании исполкома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы координационной комиссии Игр в Париже Оливье Бекерс-Бьежана.

Сообщается, что ближайший исполком пройдет в Лозанне и начнется 19 марта. При этом Бекерс-Вьежан отметил, что официальное решение еще не принято.

Ранее стало известно, что МОК не будет давать новые рекомендации по допуску россиян к Олимпиаде в Париже. Там отметили, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на Игры-2024 в Париже, которые опубликовали 8 декабря прошлого года, являются окончательными, поэтому дополнительные комментарии в документ вноситься не будут.

До этого глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство совместно с Олимпийским комитетом РФ определятся с участием российских спортсменов в Олимпиаде после выхода окончательных рекомендаций МОК.

Читайте также


спорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика