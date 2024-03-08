МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже 19 марта

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Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады в Париже на ближайшем заседании исполкома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы координационной комиссии Игр в Париже Оливье Бекерс-Бьежана.

Сообщается, что ближайший исполком пройдет в Лозанне и начнется 19 марта. При этом Бекерс-Вьежан отметил, что официальное решение еще не принято.

Ранее стало известно, что МОК не будет давать новые рекомендации по допуску россиян к Олимпиаде в Париже. Там отметили, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на Игры-2024 в Париже, которые опубликовали 8 декабря прошлого года, являются окончательными, поэтому дополнительные комментарии в документ вноситься не будут.

До этого глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство совместно с Олимпийским комитетом РФ определятся с участием российских спортсменов в Олимпиаде после выхода окончательных рекомендаций МОК.