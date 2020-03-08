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Спорт

19:57

ЦСКА обыграл "Торпедо" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский ЦСКА в овертайме одержал четвертую победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ над нижегородским "Торпедо" и вышел в следующую стадию.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу армейцев. В основное время в составе ЦСКА отличились Мэт Робинсон (47-я минута) и Максим Шалунов (58). У "Торпедо" шайбы забросили Чарльз Геноуэй (39) и Джордан Шредер (43).

Победную шайбу забросил Кирилл Капризов (63). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу столичного клуба.

Ранее ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА выиграл Кубок континента, который вручают за победу в регулярном чемпионате, уже во второй раз подряд и пятый за время существование команды.

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