Первый раунд Кубка Гагарина: прогнозы на старт плей-офф КХЛ

1 марта стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 16 команд (по восемь от каждой конференции) сразятся за главный приз – Кубок Гагарина. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает про шансы каждого из клубов на выход в следующую стадию турнира.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Восточная конференция

"Ак Барс" – "Нефтехимик"

"Нефтехимик" спустя два года вновь попал в плей-офф КХЛ, едва ли не в последний момент вскочив на подножку несущегося к Кубку Гагарина поезда. И команда Вячеслава Буцаева заслужила место в 1/8 финала. Но шансов на проход дальше у "Нефтехимика" почти нет, ведь его соперник – трехкратный обладатель Кубка Гагарина и победитель Восточной конференции в этом сезоне казанский "Ак Барс". Тем не менее хочется надеяться, что клуб из Нижнекамска сможет навязать борьбу команде Дмитрия Квартальнова, которой придется обходиться в первом раунде без своего капитана Даниса Зарипова.

Прогноз: 4:1

"Барыс" – "Металлург"

Несколько лет назад можно было бы однозначно назвать клуб из Магнитогорска фаворитом этой встречи. Вроде бы и звезды те же – Сергей Мозякин в нападении, Василий Кошечкин на воротах. Даже у руля все тот же Илья Воробьев, успевший набраться опыта в сборной России. Но только регулярный чемпионат у "Металлурга" совсем не задался. Тогда как "Барыс" под руководством Андрея Скабелки во второй раз подряд выиграл дивизион Чернышева. И пока что "барсы" выглядят предпочтительнее. Но кто знает, что победит на этот раз – мастерство и стабильность или кубковый опыт.

Прогноз: 4:3

"Авангард" – "Салават Юлаев"

Уже в первом раунде встретятся прошлогодние финалисты Восточной конференции, выдавшие одну из интереснейших серий за весь розыгрыш Кубка Гагарина. В предыдущем сезоне многие хоронили "Салават Юлаев" еще в 1/8 финала, но команде Николая Цулыгина удалось преобразиться и всерьез побороться за главный трофей КХЛ. Особенно Впрочем, в этом году уфимцы выглядят еще слабее и на старте остались без ключевого игрока команды Никиты Сошникова. Так что "Салавату" придется сильно постараться, чтобы пройти "Авангард". Хотя гораздо вероятнее, что победителем из этого противостояния выйдут омичи.

Прогноз: 4:2

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

"Автомобилист" – "Сибирь"

Еще одна команда, к радости многих вернувшаяся в плей-офф, это "Сибирь". Клуб из Новосибирска, попавший в 1/8 финала Кубка Гагарина впервые за последние четыре сезона, поборется за проход в следующий раунд с "Автомобилистом". В этой паре может случиться все, что угодно, так как силы команд примерно равные. Номинально сильнее клуб из Екатеринбурга, но в регулярном чемпионате "Сибирь" одержала над "Автомобилистом" три победы в четырех матчах. Так что вполне возможно, что "снеговикам" удастся зацепить одну-две игры на выезде и выйти в четвертьфинал.

Прогноз: 3:4

Западная конференция

СКА – "Витязь"

Очевидный фаворит этого противостояния – петербургский СКА. Команда из Подольска неожиданно выстрелила в начале сезона. Но после обмена вратаря Александра Самонова, который перешел как раз-таки в стан питерских армейцев, подмосковный клуб едва не лишился места в плей-офф. Еще одна проблема для "Витязя" – травма капитана команды Александра Семина. Так что шансы у подопечных Михаила Кравеца на выход в следующий раунд невысоки. Впрочем, в отдельно взятой игре "Витязь" может выложиться и немного потрепать нервы СКА.

Прогноз: 4:1

ЦСКА – "Торпедо"

В этой паре победитель тоже почти ясен. Конечно, "Торпедо" сделало финт ушами – еще в прошлом сезоне нижегородцы выступали в Восточной конференции и стабильно выходили в плей-офф оттуда, а с этого сезона начали играть на Западе, и снова оказались в 1/8 финала Кубка Гагарина. Но попало "Торпедо" на прошлогоднего победителя турнира и чемпиона прошедшей регулярки – московский ЦСКА. Команда Игоря Никитина, несмотря на разгромный проигрыш от СКА в предпоследнем матче чемпионата, в хорошей форме и вряд ли допустит осечку в первом же раунде.

Прогноз: 4:1

"Йокерит" – "Локомотив"

А вот с этим поединком все отнюдь не так очевидно. Клуб из Хельсинки, стабильно участвующий в Кубке Гагарина, достаточно хорошо проявил себя в регулярном чемпионате. "Локомотив" же, напротив, провалил начало сезона, но затем сменил тренера и все же закончил чемпионат в зоне плей-офф. Номинально перевес сил в пользу "Йокерита" – у финнов более крепкий состав. Однако в регулярном чемпионате команда из Ярославля в шести матчах одержала четыре победы. Тем более "шуты" никогда не доходили дальше второго раунда. Но кто знает, возможно, именно сейчас самое время.

Прогноз: 4:3

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

"Динамо Москва" – "Спартак"

Еще одна крайне занимательная пара и еще одно дерби – на этот раз московское. "Спартак" под руководством опытнейшего Олега Знарка неплохо провел сезон и вновь вышел в плей-офф КХЛ. Но во всех четырех встречах с московским "Динамо" красно-белые потерпели поражение. Поэтому команда Владимира Воробьева для "Спартака" – один из самых неудобных соперников в лиге. Скажется ли это на серии первого раунда? Безусловно. Вероятнее всего, "Динамо" выйдет из этого противостояния победителем. Хотя опыт Знарка в Кубке Гагарина может помочь красно-белым сотворить маленькое чудо и выйти в четвертьфинал.

Прогноз: 4:2