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Спорт

27 февраля, 22:06

Московский ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ второй раз подряд

спорт

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Московский ЦСКА второй раз подряд стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2019-2020. Об этом сообщает РИА Новости.

В последнем матче турнира, который выпал на четверг, 27 февраля, столичная команда переиграла "Сочи" со счетом 6:0. За счет этой победы в активе ЦСКА оказалось 94 очка. Казанский "АкБарс" с 93 очками занял второе место – шансы на трофей испортило домашнее поражение от "Автомобилиста" из Екатеринбурга.

ЦСКА выиграл Кубок континента, который вручают за победу в регулярном чемпионате, уже во второй раз подряд и пятый за время существование команды. Никакая другая команда не брала трофей более двух раз.

По завершении регулярного чемпионата в КХЛ наступает период плей-офф. По результатам турнира на выбывание определится обладатель главного трофея лиги – Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига направила российским клубам рекомендации по борьбе с коронавирусом COVID-19. Врачам порекомендовали особенно внимательно осматривать игроков и не забывать о профилактических мероприятиях.

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