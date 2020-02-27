КХЛ направила российским хоккейным клубам инструкции по теме коронавируса

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подготовила и направила российским клубам рекомендации по борьбе с коронавирусом COVID-19, который спровоцировал эпидемию новой формы пневмонии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе КХЛ заявили, что соответствующие инструкции также получили команды Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.

"Врачам клубов рекомендовано проводить текущие медицинские обследования хоккеистов перед тренировками и матчами с целью раннего выявления заболевших и предупреждения массового распространения инфекции в спортивных коллективах. Кроме этого, в клубы направлена информация по мерам профилактики коронавирусной инфекции", – указано в пресс-релизе.

В Континентальной хоккейной лиге подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией. При необходимости, будут приняты соответствующие меры.

С 2016 года в составе КХЛ выступает китайский клуб "Куньлунь Ред Стар". Команда базируется в Пекине. В текущем сезоне "Куньлунь" находится на 10-й позиции Восточного дивизиона КХЛ и не получит право сыграть в плей-офф.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

