Новичок ЦСКА Медина назвал главную сложность адаптации в команде

Фото: Twitter/@pfc_cska
Новый игрок московского футбольного клуба ЦСКА Хесус Медина обозначил главную трудность в адаптации в команде. Об этом сообщается на сайте клуба.
Спортсмен подчеркнул, что футбол в любой стране остается одинаковым.
"Единственное, что вызывает сложности – это русский язык", – сказал Медина.
Он добавил, что старается как можно быстрее влиться в коллектив.
Ранее нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в швейцарский клуб "Базель". Футболист будет играть в новой команде до конца текущего сезона.
До этого ЦСКА оказался в центре скандала с переходом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Игрока представили неподобающим роликом. Руководство клуба впоследствии отстранило причастных к презентации.