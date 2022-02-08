Новичок ЦСКА Медина назвал главную сложность адаптации в команде

Фото: Twitter/@pfc_cska

Новый игрок московского футбольного клуба ЦСКА Хесус Медина обозначил главную трудность в адаптации в команде. Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсмен подчеркнул, что футбол в любой стране остается одинаковым.

"Единственное, что вызывает сложности – это русский язык", – сказал Медина.

Он добавил, что старается как можно быстрее влиться в коллектив.

Ранее нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в швейцарский клуб "Базель". Футболист будет играть в новой команде до конца текущего сезона.

До этого ЦСКА оказался в центре скандала с переходом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Игрока представили неподобающим роликом. Руководство клуба впоследствии отстранило причастных к презентации.