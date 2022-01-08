Биатлонисты Резцова и Бабиков выиграли смешанный этап на турнире в Оберхофе

Фото: ТАСС/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли смешанную эстафету (сингл-микст) на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Россияне преодолели соревновательную дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды. Спортсмены потратили 12 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.
Второе место в эстафете заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Замыкают тройку призеров украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко.
Этап Кубка мира в германском Оберхофе завершится 9 января. Россия занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете – в активе сборной 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Российский биатлонист Александр Логинов накануне выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира. Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 27 минут 8 секунд.
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