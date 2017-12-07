Южная Корея выразила сожаление о решении МОК по российским спортсменам

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Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи выразило сожаление по поводу отстранения российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года.

В министерстве надеются, что многие российские спортсмены все-таки примут участие в олимпиаде в Южной Корее. Таким образом, обе страны смогут укрепить традиционные дружественные отношения, сообщает ТАСС.

Власти Южной Кореи призывают российских атлетов к участию в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в стране с 9 по 25 февраля 2018 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил участвовать сборной России в Олимпийских играх 2018 года. Такое решение комитета связано после допингового скандала.

Кроме того, организация пожизненно отстранила вице-премьера России Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.

Впрочем, в МОК уточнили, что участвовать в Олимпийских играх смогут лишь "чистые" российские спортсмены.