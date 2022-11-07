Победителям и призерам Спартакиады выплатят 620 млн рублей призовых

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Победителям и призерам Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов выплатят 620 миллионов рублей призовых, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ. Награду получат свыше двух тысяч победителей и призеров Спартакиады, их тренеры и другие специалисты.

В частности, за золото на Спартакиаде спортсмены получат по 358,4 тысячи рублей, за серебро – по 179,2 тысячи рублей, за бронзу – по 107,5 тысячи рублей. Тренеры и специалисты получат по 171,5, 84,5 и 51,2 тысячи рублей соответственно.

За золотую медаль на чемпионатах России спортсменам выплатят 125 тысяч рублей, за серебряную медаль – 62,5 тысячи рублей и за бронзовую медаль – 37,5 тысячи рублей. Размер вознаграждения для тренеров и специалистов составит 76,8, 38,4 и 23 тысячи рублей соответственно.

Ранее правительство РФ определило размер выплат спортсменам и тренерам за выступления на чемпионатах мира, Европы и России. Денежные вознаграждения спортсмены будут получать до тех пор, пока действуют санкции в отношении атлетов, введенные международными спортивными федерациями.

Кроме того, кабмин расширил перечень спортивных соревнований по олимпийским видам спорта, победителям которых положено вознаграждение. В него включили чемпионаты России по летним и зимним видам спорта и Всероссийскую спартакиаду среди сильнейших спортсменов без ограничений верхней границы возраста.

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