"Спартак" и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Столичные футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают пресс-службы ФК.
В состав "Спартака" вошли Александр Селихов (голкипер), Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Руслан Литвинов, Айртон, Максимилиано Кофрие, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Куинси Промес, Александр Соболев.
У ФК "Локомотив" выйдут Гилерме (вратарь), Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Тин Едвай, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили, Даниил Куликов, Джирано Керк, Федор Смолов и Франсуа Камано.
Уточняется, что матч состоится в воскресенье, 7 ноября, на стадионе "Открытие Банк Арена". Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в матче четвертого тура Лиги Европы российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с турецким "Галатасараем". А московский футбольный клуб "Спартак" провел также ничейный матч с английским "Лестером" в рамках группового этапа Лиги Европы.
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