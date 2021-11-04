Молдавский ФК "Шериф" вновь проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов

Фото: EPA/TASS/Dumitru Doru
Молдавский футбольный клуб "Шериф" во второй раз проиграл итальянскому "Интеру" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе в Тирасполе. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу итальянской команды.
В составе "Интера" отличились Марсело Брозович (54-я минута), Милан Шкриньяр (66) и Алексис Санчес (82). Единственный гол за "Шериф" на 92-й минуте забил Адама Траоре.
В предыдущем туре "Шериф" также потерпел поражение от "Интера". Тогда игра завершилась с аналогичным счетом 3:1 в пользу итальянцев.
После четвертого тура первое место в группе D занимает мадридский "Реал" с 9 баллами. На второй строчке закрепился "Интер" с 7 очками. На третьем месте оказался "Шериф" (6 баллов), на четвертом – донецкий "Шахтер" (1 балл).
Ранее российский футбольный клуб "Зенит" уступил "Ювентусу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе "Альянц – Ювентус" в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу итальянской команды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: