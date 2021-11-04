Молдавский ФК "Шериф" вновь проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов

Фото: EPA/TASS/Dumitru Doru

Молдавский футбольный клуб "Шериф" во второй раз проиграл итальянскому "Интеру" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе в Тирасполе. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу итальянской команды.

В составе "Интера" отличились Марсело Брозович (54-я минута), Милан Шкриньяр (66) и Алексис Санчес (82). Единственный гол за "Шериф" на 92-й минуте забил Адама Траоре.

В предыдущем туре "Шериф" также потерпел поражение от "Интера". Тогда игра завершилась с аналогичным счетом 3:1 в пользу итальянцев.

После четвертого тура первое место в группе D занимает мадридский "Реал" с 9 баллами. На второй строчке закрепился "Интер" с 7 очками. На третьем месте оказался "Шериф" (6 баллов), на четвертом – донецкий "Шахтер" (1 балл).

Ранее российский футбольный клуб "Зенит" уступил "Ювентусу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Альянц – Ювентус" в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу итальянской команды.