Сборная России не сможет вылететь в Москву сразу после отмены матча с Таиландом

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российская сборная по футболу не сможет оперативно вылететь в Москву после отмены матча с Таиландом, передает "Чемпионата".

По данным СМИ, в настоящее время аэропорт в Ханое закрыт, авиасообщение не осуществляется.

Футбольный матч между сборными РФ и Таиланда был запланирован на 16:00 по московскому времени на 7 сентября. Команды должны были встретиться на стадионе "Ми Динь". Позже в СМИ появилась информация, что встречу команд пришлось перенести из-за надвигающегося супертайфуна "Яги".

В свою очередь, Федерация футбола Вьетнама подтвердила перенос матча. В организации добавили, что новые дата и время еще не согласованы.

