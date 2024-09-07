Федерация футбола Вьетнама подтвердила перенос матча сборных РФ и Таиланда

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Товарищеская встреча сборных РФ и Таиланда переносится, подтвердила Федерация футбола Вьетнама. Матч должен был состояться в рамках турнира в Ханое.

"Можем подтвердить, что матч перенесен, однако новые дата и время еще не согласованы", – передает ТАСС сообщение организации.

Информация о переносе ранее появилась в СМИ. Игру пришлось отложить из-за надвигающегося супертайфуна "Яги". Изначально матч был запланирован на 16:00 по Москве на 7 сентября. Команды должны были встретиться на стадионе "Ми Динь". Игру могут назначить на то же время 8 сентября.

