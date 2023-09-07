07 сентября, 22:00Спорт
Сборная РФ сыграла вничью с командой Египта
Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"
Российские футболисты сыграли вничью с командой Египта в одном из двух товарищеских матчей.
Встреча прошла в Суэце. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Билал Мажар и Степан Оганесян.
Второй товарищеский матч сборных запланирован на 11 сентября.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси попал в список 30 номинантов на премию "Золотой мяч", которую вручают лучшим футболистам мира. В прошлом сезоне спортсмен выступал за "Пари Сен-Жермен", сейчас – за американский "Интер Майами".
Помимо Месси, в список претендентов на премию вошли Килиан Мбаппе, Виктор Осимхен, Роберт Левандовский и другие.
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