Сборная РФ сыграла вничью с командой Египта

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российские футболисты сыграли вничью с командой Египта в одном из двух товарищеских матчей.

Встреча прошла в Суэце. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Билал Мажар и Степан Оганесян.

Второй товарищеский матч сборных запланирован на 11 сентября.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси попал в список 30 номинантов на премию "Золотой мяч", которую вручают лучшим футболистам мира. В прошлом сезоне спортсмен выступал за "Пари Сен-Жермен", сейчас – за американский "Интер Майами".

Помимо Месси, в список претендентов на премию вошли Килиан Мбаппе, Виктор Осимхен, Роберт Левандовский и другие.

