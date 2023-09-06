Месси стал претендентом на премию "Золотой мяч"

Фото: AP Photo/Ryan Sun

Аргентинский нападающий Лионель Месси попал в список 30 номинантов на премию "Золотой мяч", которую вручают лучшим футболистам мира. Перечень опубликовал французский журнал France Football.

В прошлом сезоне спортсмен выступал за "Пари Сен-Жермен". Тогда клуб выиграл Суперкубок страны. Кроме того, в составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в Катаре. Сейчас аргентинец выступает за американский "Интер Майами".

Помимо Месси, в список претендентов на премию вошли и другие известные футболисты, например Килиан Мбаппе, Виктор Осимхен, Роберт Левандовский и другие. Церемония награждения запланирована на 30 октября.

В конце июля Месси в матче между "Интер Майами" и "Атлантой" оформил дубль в ворота противников, что позволило ему стать автором забитых мячей в ворота 100 команд.

