Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 18:24

Спорт

В Минспорте РФ заявили, что 55 российских олимпийцев сменили гражданство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

55 российских атлетов, представляющих олимпийские виды спорта, сменили гражданство. Об этом сообщил замминистра спорта РФ Алексей Морозов на заседании коллегии ведомства.

"55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими – более ста", – цитирует его РИА Новости.

Морозов уточнил, что российские власти принимают меры по минимизации числа таких случаев, в частности повышают мотивацию спортсменов, заключают с ними "эффективные договоры", а также работают над оперативным оповещением спортивных федераций о планах атлетов.

В конце марта МОК выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине. При этом им по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.

Поздняков заявил, что МОК следует поторопиться и исправить ситуацию с допуском россиян

Читайте также

спорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика