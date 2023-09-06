В Минспорте РФ заявили, что 55 российских олимпийцев сменили гражданство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

55 российских атлетов, представляющих олимпийские виды спорта, сменили гражданство. Об этом сообщил замминистра спорта РФ Алексей Морозов на заседании коллегии ведомства.

"55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими – более ста", – цитирует его РИА Новости.

Морозов уточнил, что российские власти принимают меры по минимизации числа таких случаев, в частности повышают мотивацию спортсменов, заключают с ними "эффективные договоры", а также работают над оперативным оповещением спортивных федераций о планах атлетов.

В конце марта МОК выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине. При этом им по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



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