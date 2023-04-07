Бывший футболист "Зенита" Кержаков объяснил страхом свое желание уехать из России

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Бывший игрок футбольного клуба "Зенит" и тренер Александр Кержаков объяснил страхом свое желание уехать из России осенью 2022 года, сообщает "Газета.ру".

"Это не эмиграция, просто мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что‑то объяснить, но не нахожу ответов", – сказал Кержаков.

В июне 2022 года Кержаков покинул российский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород". Под его руководством клуб занял 11-е место в турнирной таблице в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В начале февраля этого года он возглавил кипрский футбольный клуб "Кармиотисса". Под руководством Кержакова команда сыграла семь матчей. Два завершились победой, четыре клуб проиграл, и еще один закончился ничьей. После последней игры Кержаков принял решение покинуть пост главного тренера.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев призвал не делать из всех уехавших из страны россиян оппонентов государства.

По его словам, необходимо создавать условия для их возвращения на родину. В данном вопросе должен быть индивидуальный подход к каждому. При этом также нужно продолжать диалог с уехавшими за границу россиянами.



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