"Реал" обыграл "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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Футболисты испанского клуба "Реал" оказались сильнее английского "Челси" в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 3:1.

Капитан мадридского клуба Карим Бензема провел все три гола своей команды, отличившись на 21-й, 24-й и 46-й минутах. Хозяева смогли ответить лишь мячом Кая Хайверца на 40-й.

Ответная игра, по итогам которой будет определена судьба путевки в полуфинал турнира, пройдет 12 апреля в Мадриде.

Ранее "Ливерпуль" обыграл "Бенфику" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и закончилась со счетом 3:1.

На мячи Ибраимы Конате (17-я минута), Садио Мане (34) и Луиса Диаса (87) хозяева смогли ответить лишь точным ударом Дарвина Нуньеса на 49-й минуте.