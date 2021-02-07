Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, выиграла на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Победу "Красная машина" одержала над командой "Время первых". Ее капитан – Евгения Медведева.
В общей сложности победители набрали 2634,95 балла, их соперники – 2606,21 балла. "Красная машина" получит приз в размере пяти миллионов рублей, за второе место полагается три миллиона рублей.
Помимо серебра, команда Медведевой получила приз зрительских симпатий, за что полагается еще один миллион.
В команду Загитовой входят Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Соревнования проходили в столице.
Ранее стало известно, что финал Кубка России по фигурному катанию состоится с 27 февраля по 2 марта на арене "Мегаспорт".
В Федерации фигурного катания на коньках России напомнили, что Москва впервые примет финал турнира. С 2018 года финал Кубка России проходил в Великом Новгороде.
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