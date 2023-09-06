Вратарь чешского хоккейного клуба чуть не остался без глаза из-за шайбы

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Вратарь чешского хоккейного клуба "Били Тигржи" Даниэль Крал получил сильную травму в ходе выставочного матча с командой "Амбри-Пиотт" из Швейцарии. Об этом сообщает "Радио 1".

По информации источника, после сильного броска шайба попала Кралу в защитную сетку, установленную на маске, и застряла в миллиметре от глаза.

Через некоторое время сам хоккеист прокомментировал этот инцидент и заявил, что произошедшее можно сравнить с выстрелом. Как сообщает издание, шайба в результате прилетела в скулу и вратарь на несколько секунд потерял сознание.

Партнеры по команде помогли пострадавшему встать и сняли с него шлем. Источник отмечает, что в первые несколько минут молодой человек ничего не мог видеть правым глазом, поэтому его доставили в больницу. Там врачи сообщили, что глаз не пострадал, хотя из-за удара он заплыл.

Даниэлю Кралу 20 лет, он участвовал в играх за молодежную сборную Чехии.

Ранее стало известно, что нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Родион Амиров умер в возрасте 21 года. В сезоне-2019/20 Амиров сыграл свои первые матчи в КХЛ, а в конце 2020 года впервые выступил за сборную России.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров попал в поле зрение клуба NHL "Торонто Мейпл Лифс", однако позже у спортсмена выявили опухоль мозга.