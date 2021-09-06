Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины

09:03
Фото: AP Photo/Andre Penner
Бразильская полиция не будет расследовать действия четверых игроков сборной Аргентины, нарушивших требования о карантине, сообщает Globo.
Правоохранители встретились с игроками в аэропорту Сан-Паулу и выслушали их точку зрения. Затем спортсмены покинули Бразилию и отправились на родину.
Накануне матч Бразилия – Аргентина остановили из-за нарушения правил карантина со стороны членов аргентинской команды. Прибыв на матч из Великобритании, они не прошли 14-дневный карантин. Его подразумевают действующие правила. Ограничения должны были быть наложены на Эмильяно Мартинеса и Эмилиано Буэндия ("Астон Вилла"), а также на Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро ("Тоттенхэм").
Международная федерация футбола подтвердила приостановку матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной. Счет на тот момент составлял 0:0. Руководитель национального бразильского агентства по санитарному надзору Anvisa Антонио Барра Торрес рассказал, что футболистам было велено оставаться в изоляции и ожидать депортации. Но они этого не сделали. Они приехали на стадион и вышли на поле.
В свою очередь, нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что возмущен такими действиями представителей Anvisa. По словам спортсмена, команда находилась в Бразилии уже три дня, однако агенты Anvisa не пришли к ним раньше.
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