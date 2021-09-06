FIFA опубликовала заявление после остановки матча Аргентина – Бразилия

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Международная федерация футбола подтвердила приостановку матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

"После решения официальных лиц матча встреча Бразилия – Аргентина была приостановлена. Более подробная информация будет представлена позже", – говорится в заявлении на официальном сайте FIFA.

Игра была прервана через десять минут после начала. На поле произошел конфликт между игроками аргентинской команды и представителями тренерского штаба бразильской. Счет на тот момент составлял 0:0.

Причиной конфликта стало появление на поле представителей министерства здравоохранения Бразилии и полиции. Игрокам сборной Аргентины это не понравилось и они решили покинуть поле.

Как сообщает портал TYC Sports, матч был прерван из-за нарушений протокола по коронавирусу. По данным СМИ, несколько футболистов Аргентины, прибыв на матч из Великобритании, не прошли 14-дневный карантин. Его подразумевают действующие правила.

По неподтвержденным данным, ограничения должны были быть наложены на Эмильяно Мартинеса и Эмильяно Буэндия ("Астон Вилла"), а также на Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро ("Тоттенхэм").

Позднее руководитель национального бразильского агентства по санитарному надзору Anvisa Антонио Барра Торрес рассказал, что представители его ведомства решили инициировать остановку матча из-за невыполнения аргентинской командой требований.

"Им было велено оставаться в изоляции и ожидать депортации. Но они этого не сделали. Они приехали на стадион и вышли на поле. Это последовательное невыполнение правил", – приводит его слова RT.

В свою очередь нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что возмущен такими действиями представителей Anvisa. Об этом сообщает РИА Новости. По словам спортсмена, команда находится в Бразилии уже три дня, однако агенты Anvisa не пришли к ним раньше.