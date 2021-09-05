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Футболисты сборной Аргентины покинули поле в матче со сборной Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра отборочного цикла чемпионата мира в Катаре была прервана через несколько минут после начала. По информации СМИ, поводом для такого решения стал конфликт между представителями двух тренерских штабов.

Уполномоченные представители бразильских медицинских служб выступили против участия ряда футболистов Аргентины в матче, поскольку ранее они прибыли из Великобритании – действующие правила подразумевают 14-дневный карантин для приезжающих из этой страны.

По неподтвержденным данным, ограничения должны были быть наложены на Эмильяно Мартинеса и Эмильяно Буэндия ("Астон Вилла"), а также на Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро ("Тоттенхэм"). Пока неизвестно, будет ли возобновлен матч.

Накануне сборная России по футболу обыграла Кипр в матче отборочного цикла на ЧМ. Игра завершилась со счетом 0:2 – по голу забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Лучший бомбардир чемпионата России в текущем сезоне Федор Смолов отдал две голевые передачи.