Поздняков назвал некомпетентными людей, требующих дисквалифицировать саблистку Смирнову

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Требование украинской стороны по пожизненному отстранению российской фехтовальщицы Анны Смирновой показывает некомпетентность лиц, выдвинувших его. С таким заявлением выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Его словам передает ТАСС.

Пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову предложил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

Комментируя это заявление, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что это заявление не имеет никакой правовой основы.

"Любая политическая организация, к которым относится и Рада, может призывать к чему угодно. Никакой юрисдикции по отношению к автономной спортивной организации у нее нет. То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость людей, которые принимают это решение", – сказал Поздняков.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины направил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) обращение с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу. Ее действия во время поединка с украинкой Харлан на соревнованиях в Милане назвали провокационными.

Ранее Ольга Харлан, которая отказалась пожать руку российской спортсменке на чемпионате мира, призвала отменить правила рукопожатий в спорте.