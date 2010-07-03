Главный тренер "Сочи" оценил идею расширения РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин положительно отозвался об идее расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 участников. По его словам, четыре дополнительные игры не скажутся на функциональном состоянии спортсменов.

"Команды в среднем проводят по 38 матчей за сезон, и никто не жалуется. График насыщенный, по две игры в неделю, постоянные перелеты, так что у нас, как и у других команд, повысивших свой статус, никаких проблем точно не будет", – цитирует RT Точилина.

В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов. За расширение высшего дивизиона на общем собрании проголосовали 15 футбольных клубов РПЛ (против высказались лишь в "Спартаке"). Окончательное решение должен принять исполком РПЛ.

Против расширения РПЛ также высказался бывший министр спорта и экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он назвал инициативу экономически нецелесообразной. "Надо идти по пути самоокупаемости. Опять "Анжи" вернуть, который без экономики? Нужно находить экономические стимулы", – сказал Мутко.

Ранее стали известны все команды, которые сыграют лиге сезона-2019/20. В минувшие выходные состоялись переходные матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. По их итогам место в высшем дивизионе чемпионата сохранили "Уфа", обыгравшая по сумме двух матчей "Томь" (2:0, 0:1), и самарские "Крылья Советов", оказавшиеся сильнее "Нижнего Новгорода" (3:1, 0:1). Новички лиги – "Тамбов" и "Сочи".

