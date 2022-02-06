Назван состав сборной РФ на произвольные программы турнира по фигурному катанию на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Стали известны спортсмены, которые выступят в произвольных программах командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине. Соответствующая информация появилась на сайте федерации фигурного катания РФ.
В числе участников оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (одиночное катание).
Соревнования пройдут 7 февраля.
Ранее российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Она выиграла медаль в могуле.
В третьей попытке Смирнова набрала 77,72 балла. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Вторую строчку пьедестала заняла спортсменка из США Джелин Кауф (80,28 балла).
Фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе ОИ-2022
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