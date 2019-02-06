Российский сноубордист Логинов стал чемпионом мира в параллельном слаломе

Российский спортсмен Дмитрий Логинов занял первое место на чемпионате мира в параллельном слаломе в США, сообщает ТАСС.
В финале 19-летний сноубордист был сильнее итальянца Роланда Фишналлера. В борьбе за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру.
Для Логинова эта победа стала второй на данном чемпионате. Накануне россиянин завоевал золото в параллельном гигантском слаломе.
Спортсмен обеспечил сборной России первое в истории золото в параллельном слаломе на чемпионатах мира.
На международной арене Логинов выступает с 2015 года. В копилке спортсмена золото на чемпионате мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016). Также россиянин является двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Логинов занял 32-е место.
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