Российский сноубордист Логинов стал чемпионом мира в параллельном слаломе

Фото: ТАСС/EPA/George Frey

Российский спортсмен Дмитрий Логинов занял первое место на чемпионате мира в параллельном слаломе в США, сообщает ТАСС.

В финале 19-летний сноубордист был сильнее итальянца Роланда Фишналлера. В борьбе за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру.

Для Логинова эта победа стала второй на данном чемпионате. Накануне россиянин завоевал золото в параллельном гигантском слаломе.

Спортсмен обеспечил сборной России первое в истории золото в параллельном слаломе на чемпионатах мира.

На международной арене Логинов выступает с 2015 года. В копилке спортсмена золото на чемпионате мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016). Также россиянин является двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Логинов занял 32-е место.