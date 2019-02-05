Сноубордист из России стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Россиянин Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в американском Парк-Сити в штате Юта.

В решающем финальном заезде 19-летний спортсмен из России победил словенца Тима Мастнака. Третьим пришел немец Стефан Баумейстер.

На международной арене Логинов выступает с 2015 года.

Россиянин является чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016), и двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года.

В 2018 году на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Логинов занял 32-е место в квалификации.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.