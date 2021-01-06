Финляндия обыграла сборную России по хоккею в матче за бронзу МЧМ

Фото: The Canadian Press/PA Images/TASS/JASON FRANSON

Команда Финляндии победили хоккейную сборную России в матче за третье место молодежного чемпионата мира.

Встреча прошла на стадионе Rogers Place в Эдмонтоне. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу финской команды.

Счет в матче на 7-й минуте открыл игрок сборной России Илья Сафонов. В ответ на этой команда Финляндии забросила в ворота россиян 4 шайбы. Отличились Антон Лунделль (26-я и 59-я минуты), Микко Петман (42-я минута) и Рони Хирвонен (60-я минута).

Таким образом, сборная Финляндии завоевала бронзовые медали турнира.

Накануне сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу канадцев.

Во втором полуфинальном матче турнира финская команда уступила сборной США. Матч закончился со счетом 4:3.