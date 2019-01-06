Молодежная сборная России по хоккею выиграла бронзу ЧМ

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Молодежная сборная России победила команду Швейцарии в матче за третье место чемпионата мира в Канаде.

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе россиян три шайбы забросил Кирилл Слепец, еще по одной – Никита Шашков и Клим Костин.

Таким образом, сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали первенства. Золотые медали турнира россияне завоевывали четыре раза, еще девять команда занимала второе место.

5 января российская молодежка встречалась с командой США в полуфинале МЧМ. Встреча завершилась победой американцев со счетом 1:2, которые в финале турнира встретятся с Финляндией.