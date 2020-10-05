"Астон Вилла" забила 7 мячей в ворота "Ливерпуля"

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"Астон Вилла" разгромно победила "Ливерпуль" в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Игра прошла в воскресенье, 4 октября, в Бирмингеме. Матч завершился со счетом 7:2.

В составе "Астон Виллы" три гола на счету Олли Уоткинса. Еще дважды сумел отличиться Джек Грилиш. По одному мячу забили Джон Макгинн и Росс Баркли.

За "Ливерпуль" оба мяча забил нападающий Мохамед Салах.

Отмечается, что "Ливерпуль" пропустил 7 мячей за один матч впервые с 1963 года.

Ранее московское "Динамо" обыграло "Краснодар" в матче чемпионата России. Встреча проходила на "ВТБ Арене" и закончилась со счетом 2:0.