"Астон Вилла" забила 7 мячей в ворота "Ливерпуля"

Фото: POOL/EPA/TASS/Cath Ivill
"Астон Вилла" разгромно победила "Ливерпуль" в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Игра прошла в воскресенье, 4 октября, в Бирмингеме. Матч завершился со счетом 7:2.
В составе "Астон Виллы" три гола на счету Олли Уоткинса. Еще дважды сумел отличиться Джек Грилиш. По одному мячу забили Джон Макгинн и Росс Баркли.
За "Ливерпуль" оба мяча забил нападающий Мохамед Салах.
Отмечается, что "Ливерпуль" пропустил 7 мячей за один матч впервые с 1963 года.
Ранее московское "Динамо" обыграло "Краснодар" в матче чемпионата России. Встреча проходила на "ВТБ Арене" и закончилась со счетом 2:0.
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