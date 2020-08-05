Олимпийская чемпионка проплыла дистанцию со стаканом молока на голове

Американская пловчиха Кэти Ледеки опубликовала в Сети необычное видео. Спортсменка преодолела дистанцию в бассейне со стаканом шоколадного молока на голове.

Протяженность дорожки не уточняется, однако пловчихе удалось проплыть ее всю и не пролить напиток. Видео уникального заплыва набрало почти 4 миллиона просмотров в Twitter.

23-летняя Ледеки за карьеру выиграла уже пять олимпийских медалей. Летом 2020 года она планировала принять участие в Олимпиаде в Токио, однако турнир перенесли из-за пандемии коронавируса.

На счету спортсменки также три мировых рекорда в плавании вольным стилем на дистанциях 400, 800 и 1500 на длинной воде. Более того, Ледеки регулярно их обновляет и суммарно удерживает 11 достижений в этих дисциплинах.

Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. Они должны состояться в 2021 году, хотя изначально турнир планировался на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

