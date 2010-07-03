Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

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Сборная России по хоккею досрочно одержала победу в общем зачете Еврохоккейтура сезона-2018/19. Победа досталась команде по результатам матча между спортсменами из Швеции и Финляндии.

Прошедшая 5 мая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу шведов. Теперь досрочно победившим россиянам также предстоит встретиться с чехами.

Сейчас в общем зачете у сборной РФ 19 очков. Такой же результат и у финской команды, однако по итогам личных встреч росияне стоят выше.

Евротур проводят с сезона-1996/97. Турнир состоит из четырех однокруговых соревнований, которые проходят в России, Финляндии, Швеции и Чехии. Сборная России выиграла общий зачет в восьмой раз.

Накануне российская сборная потерпела второе поражение на заключительном этапе Евротура. Команда уступила сопернику из Финляндии.

