Форвард "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщается в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Ассистентами капитана стали форварды Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз") и Сергей Плотников (СКА, Санкт-Петербург).
Четвертый в нынешнем сезоне этап Евротура пройдет в Чехии с 1 по 5 мая. Российская команда стартует на турнире 1 мая матчем против сборной Швеции. Игра пройдет в Стокгольме.
Отмечается, что в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединятся к команде 2 мая в Брно, где пройдут остальные игры этапа.
Ранее юниорская сборная России по хоккею завоевала серебро на чемпионате мира в Швеции. В финале она уступила хозяевам турнира.
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