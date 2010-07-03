Олег Знарок стал главным тренером ХК "Спартак"

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Главным тренером столичного клуба КХЛ "Спартак" стал Олег Знарок. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что именно под руководством Знарка российские хоккеисты завоевали золотую медаль Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, а также становились призерами чемпионатов мира 2014–2017 годов.

Генеральный менеджер ХК "Спартак" Алексей Жамнов назвал Знарка специалистом, который "доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьезном международном уровне". При этом, отметил Жамнов, приглашая именитого тренера в "Спартак", в расчет принимали не его регалии, а "общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда".

Заслуженный тренер России Олег Знарок родился в 1963 году в Челябинской области. В 1990 и 1991 годах он играл за сборную СССР, а в последующие годы выступал за сборную Латвии. Завершив карьеру хоккеиста в 2002 году, спортсмен работал тренером молодежной сборной Латвии и ассистентом главного тренера латвийской национальной команды. В частности, в 2005 году под его руководством сборная Латвии впервые вышла в элитную группу.

С 2010 по 2014 год Знарок был главным тренером столичного хоккейного клуба "Динамо". С ним клуб становился победителем Кубка Гагарина два сезона подряд. В третий раз главный трофей КХЛ тренер забрал в 2017 году вместе с петербургским СКА.

В марте 2014 года Знарок был назначен главным тренером сборной России по хоккею. В тот же год российская команда завоевала титул чемпиона мира, победив во всех десяти матчах турнира в Минске. А в феврале прошлого года российские хоккеисты впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами в южнокорейском Пхенчхане.