Второе золото Олимпиады. Российские хоккеисты победили сборную Германии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские хоккеисты одержали победу над командой Германии в овертайме финального матча олимпийского турнира в Пхенчхане, завоевав золотую медаль ОИ-2018.

Встреча российских и немецких спортсменов проходила 25 февраля в южнокорейском Канныне и завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) в пользу россиян. Решающий гол забил Кирилл Капризов.

В основное время матча команды не смогли выявить победителя. После трех периодов счет был равным − 3:3. В третьем периоде игры хоккеисты обеих команд забросили по две шайбы. Среди россиян на 53-й и 60-й минутах отличился Никита Гусев, а у немцев − Доминик Кагун (53-я минута) и Йонас Мюллер (57-я минута).

Прежде российская сборная по хоккею ни разу не побеждала на Олимпийских играх, так как в 1992 году победу одержала объединенная команда, а еще семь побед на Олимпиадах − в активе сборной СССР. Для сборной Германии на Играх ранее лучшим результатом были бронзовые награды.

Хоккейное золото стало для спортсменов из России второй высшей наградой на Олимпиаде в Пхенчхане. Первую в женском одиночном катании завоевала фигуристка Алина Загитова.