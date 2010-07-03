Юниорская сборная РФ по хоккею завоевала серебро ЧМ в Швеции

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Юниорская сборная России по хоккею завоевала серебро на чемпионате мира в Швеции. В финале она уступила хозяевам турнира.

Встреча проходила в Эрншельдсвике и завершилась со счетом 4:3 в овертайме в пользу шведской команды. В составе сборной РФ шайбы в ворота соперников забросили Василий Подколзин (на 32-й минуте матча), Родион Амиров (на 41-й минуте) и Максим Грошев (на 51-й минуте).

У шведов хет-трик оформил Лукас Рэймонд. На 26-й минуте встречи также отличился Симон Холмстрем.

Юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира впервые в истории. Российские хоккеисты-юниоры ранее были серебряными призерами турнира в 2000, 2002, 2008 и 2009 годах.

В матче за третье место победа досталась сборной США. Она одержала верх над командой Канады со счетом 5:2.