Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Евротура

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Сборная России по хоккею уступила команде Швеции в матче чешского этапа Евротура. Игра в Стокгольме закончилась со счетом 6:4.

Среди шведов отличились Луи Эрикссон, Йоаким Нюгард, Маркус Крюгер, Оскар Линдблум, Марио Кемпе. В российской сборной выделились Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

В следующем матче чешского этапа Евротура сборная России сыграет с финнами. Встреча состоится в субботу в Брно.

В предыдущий раз российская сборная пропускала шесть шайб в 2015 году, когда в финале чемпионата мира в Чехии проиграла канадцам со счетом 1:6. В общем зачете Евротура России лидирует с 19 очками, шведы получили 14 баллов. Команда Чехии замыкает таблицу с 11 очками в активе.