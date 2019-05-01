Дацюк попрощался со СКА

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российский форвард Павел Дацюк попрощался с хоккейным клубом СКА и Санкт-Петербургом. Об объявил об этом в своем аккаунте в Instagram. Контракт Дацюка со СКА истек 30 апреля.

"Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал – все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась не один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба", – написал хоккеист.

Также он поблагодарил всех своих тренеров из СКА и партнеров по команде, а также болельщиков клуба, "которые всегда до отказа заполняли Ледовый дворец и были с командой на всех выездных матчах".

Ранее Дацюк говорил, что хотел бы завершить свою карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте". В июле спортсмену исполнится 41 год.

В составе петербургского клуба Дацюк провел три сезона и в 2017 году стал победителем Кубка Гагарина. За СКА он набрал 133 очка (40 голов+93 передачи) в 169 матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ.