Российская сборная обыграла словаков на ЧМ-2018 по хоккею

Фото: портал Москва 24/Анна Юргенсон

Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира в Дании и гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Таким образом, российские хоккеисты, ранее обеспечившие себе выход в 1/4 финала, набрали 16 очков и не опустятся ниже второго места.

Сборная России 15 мая в заключительном матче группового этапа поспорит за первое место в группе с ее лидером – командой Швеции.

Ранее сборная России одержала на ЧМ-2018 по хоккею четыре победы. С разгромным счетом были обыграны национальные команды Швейцарии, Франции, Австрии и Белоруссии.

После третьего матча без пропущенных шайб сборная России установила отечественный рекорд по "сухим" минутам на ЧМ по хоккею.

До матча с Белоруссией рекорд отечественных сборных по минутам без пропущенных шайб был равен 139 минутам и 47 секундам. Советские хоккеисты установили его на чемпионате мира 1983 года. На нынешнем чемпионате российская сборная установила новый рекорд – 180 минут.

В составе команды на чемпионате мира в Дании выступают вратари Василий Кошечкин и Игорь Шестеркин, защитники Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич и Никита Нестеров, а также нападающие Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Павел Дацюк, Евгений Дадонов, Артем Анисимов, Павел Бучневич, Максим Мамин, Михаил Григоренко и Илья Каблуков.