Сборная России потерпела второе поражение на заключительном этапе Евротура

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение подряд на чешском этапе Евротура. На этот раз команда Ильи Воробьева уступила сопернику из Финляндии.

Встреча, состоявшаяся в Брно, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Шайбы у финнов забросили Харри Песонен (6-я минута), Микко Лехтонен (31) и Оливер Каски (46). В составе россиян отличился Александр Овечкин (60).

Ранее сборная России в Стокгольме уступила команде Швеции – 4:6.

В общем зачете Евротура Россия делит с Финляндией первой место – у обеих команд по 19 очков. В заключительном матче турнира россияне сыграют с чехами. Встреча пройдет в воскресенье, 5 мая.