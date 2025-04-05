Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одного гола

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Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго Блэкхокс". Этот гол стал 893-м в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает ТАСС.

Теперь российский снайпер отстает всего на одну шайбу от рекордного показателя Уэйна Гретцки в 894 гола. Для "Вашингтона" эта игра стала 76-й в текущем регулярном чемпионате, в котором командам предстоит сыграть 82 матча.

НХЛ ожидает, что российский хоккеист сможет побить рекорд канадца в ночь на 16 апреля в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс". Такой вывод лига сделала, основываясь на том, что средний показатель заброшенных шайб у Овечкина в этом сезоне составил 0,66 за игру.

