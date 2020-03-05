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Общество

15:39

В СФ одобрили идею о налоговых льготах для работодателей за оплату фитнеса персонала

спорт общество

Фото: depositphotos/Milkos

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что поддерживает идею, направленную на приобщение людей к здоровому образу жизни. Речь идет о проекте, согласно которому работодатели начнут оплачивать занятия фитнесом своим сотрудникам, передает Агентство "Москва".

"Это очень хорошая мысль. Я, конечно, поддерживаю", – сказала Святенко. По ее словам, благодаря реализации инициативы работники станут более здоровыми.

Кроме того, председатель комитета палаты по социальной политике отметила, что только штрафами за курение предприятия не добьются результатов.

Ранее стало известно, что в Госдуме выступили с предложением о сокращении налоговой нагрузки для организаций, покрывающих расходы персонала на занятия физической культурой.

В результате чего льготы могут получить юридические лица, которые компенсируют затраты на аренду залов для футбола, волейбола и покупку абонементов в фитнес-клубы.

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