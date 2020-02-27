В Совфеде поддержали идею льгот для компаний за оплату фитнеса сотрудникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампредседателя Экспертного совета по физической культуре и спорту комитета СФ по социальной политике Владимир Сараев в разговоре с Москвой 24 поддержал идею о льготах для компаний, которые оплачивают сотрудникам фитнес-абонементы.

Сараев считает, что данную инициативу можно только поприветствовать.





Владимир Сараев заместитель председателя Экспертного совета по физической культуре и спорту комитета СФ по социальной политике

То, что через налоговые вычеты усиливается мотивация занятия физической культурой в отношении своих работников, – это можно только поддерживать. Я даже не знаю, есть ли тут противники. Я еще не видел оппонентов, которые были бы против.



Однако эксперт отметил, что предложение может претерпеть изменения во время рассмотрения в Госдуме.

"По предложениям, поправкам в закон, основным всегда является второе чтение, где сама концепция законопроекта может измениться достаточно серьезно. Если для организации не будет лишней новой отчетности, не будет новой декларации, подачи сведений, то, безусловно, любой работодатель примет это", – заявил Сараев.

Кроме того, Сараев отметил, что оптимальный вариант для мотивации сотрудников заниматься спортом – идти по пути налоговых льгот для организаций, для работодателя, а не налогового вычета для конкретного работника, поскольку это достаточно тяжелая и затратная ситуация.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сократить налоговую нагрузку на те компании, которые оплачивают своим работникам занятия физической культурой. Под физической культурой депутаты понимают аренду залов для волейбола, футбола, тенниса, приобретение фитнес-абонементов, персональные тренировки. Предполагается, что такие компании смогут получить налоговую льготу в размере 30 тысяч рублей на одного сотрудника в год.