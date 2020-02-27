Тренировочный комплекс появится у спортивной школы "Ника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У спортивной школы олимпийского резерва № 65 "Ника" появится свой тренировочный комплекс. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание сделают максимально удобным для молодых спортсменов. Помимо трех тренировочных залов, в нем разместятся бассейн с трибунами на 300 мест, блок сауны и тренажерный зал.

Фасады тренировочного комплекса облицуют алюминиевыми панелями разного цвета и фактуры, а над витражами установят выносные козырьки для укрытия от дождя.

"Авторы решили активно использовать витражное остекление, чередующееся с полупрозрачными ламелями, – таким образом в спортивных залах будет больше солнечного света. Спорткомплекс будет современным и комфортным, и это, безусловно, поможет развивать молодые таланты", – заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Спортивная школа олимпийского резерва "Ника" появилась в 1980 году с целью спортивной подготовки детей и подростков, развития их способностей в определенном виде спорта и достижения высоких спортивных результатов. С тех пор она является одной из самых лучших волейбольных школ города.

В 2020 году в Москве планируют построить 31 новый спортивный объект. Также ведется работа по модернизации существующей спортивной инфраструктуры. В этом году планируется провести капитальный ремонт 88 объектов и текущий ремонт 163 объектов.

Всего в столице действует более 23,8 тысячи спортивных зон, в том числе 1,3 тысячи бассейнов, 1,1 тысячи футбольных полей, манежей и площадок, 88 крытых всесезонных катков плюс 1,3 тысячи сезонных катков, 7,3 тысячи спортивных и тренажерных залов, 611 теннисных кортов и залов, 821 легкоатлетическая и беговая дорожка, 389 лыжных трасс.

