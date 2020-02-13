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Город

16:29

В Москве откроют спорткомплекс в стиле необрутализм

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный спортивный комплекс откроется в Мнёвниковской пойме до конца года, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он отметил, что постройка будет иметь необычную отделку фасадов, которая будет напоминать монохромный тетрис. Сами же фасады выполнят в виде композиции из алюминиевых панелей белого цвета.

"Здание имеет сложную объемную структуру и буквально "складывается" из деталей разных форм и размеров. Объект планируют вести в эксплуатацию уже в этом году", – сообщил Кузнецов.

Он добавил, что комплекс будет обладать удобной транспортной доступностью за счет строительства ТПУ "Терехово". В нем будут созданы комфортные условия для занятия спортом.

Также в Москве в сентябре 2020 года откроют начальную школу с детским садом в районе Куркино. В новом здании разместят классы начальной школы на 200 учеников и дошкольные группы на 100 мест.

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