Российский боец Шаблий победил американца на Bellator 272

Фото: Bellator

Российский боец Александр Шаблий победил американца Бобби Кинга на турнире Bellator 272.

Поединок продлился три раунда и завершился в пользу россиянина. Решение об этом судьи приняли единогласно (30–27, 30–27, 30–27).

В карьере Шаблия 21 победа и 3 поражения. Выигранный в Bellator поединок стал пятым в серии побед спортсмена. Последнее поражение боец потерпел еще в 2016 году от Эдуарда Вартаняна.

Американец Кинг за свою карьеру одержал 10 побед и потерпел 4 поражения. Проигрыш в Bellator прервал его серию из четырех побед.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко досрочно проиграл бразильцу Марсио Сантосу в Сыктывкаре. На исходе четвертой минуты первого раунда Сантос провел удушающий прием, вынудив Емельяненко сдаться.