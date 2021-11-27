Александр Емельяненко досрочно проиграл бразильцу Сантосу

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко досрочно проиграл бразильцу Марсио Сантосу в Сыктывкаре.

На исходе четвертой минуты первого раунда Сантос провел удушающий прием, тем самым вынудив российского спортсмена сдаться.

В общей сложности на счету Александра Емельяненко 28 побед и девять поражений. Сантос же одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее сообщалось, что российский боец Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона в первом раунде на турнире Bellator. Ему потребовалось меньше двух минут, чтобы отправить противника в нокаут. Это уже 40-я победа в его карьере.

