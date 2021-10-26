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Спорт

16:45

Тайсон планирует провести бой в феврале 2022 года

спорт

Фото: AP Photo/Marlene Karas

Боксер Майк Тайсон планирует провести бой в феврале 2022 года. Об этом сообщает The Sun.

Он подчеркнул, что скептически относится к будущему оппоненту, но уверен, что это будет серьезный вызов.

Соперником 55-летнего спортсмена может стать Джейк или Логан Пол. Известно, что первому бойцу 24 года. Он стал известен после сенсационного боя, когда нокаутировал бывшую звезду NBA Нейта Робинсона.

Тайсон вернулся на ринг в ноябре 2020 года. Тогда его соперником стал Рой Джонсон-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты и закончился ничьей.

"Сеть": Тайсон вышел на ринг с Джонсоном-младшим

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