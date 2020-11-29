Бой между Джонсоном и Тайсоном закончился ничьей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Бой между Роем Джонсоном-младшим и Майком Тайсоном закончился ничьей. Поединок состоялся на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Бой продлился восемь раундов по две минуты.

54-летний Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году поединком против ирландского боксера Кевина Макбрайда. Всего он сумел одержать 50 побед в 58 схватках, 6 раз проиграл, и 2 раза бои были отменены.

Джонс-младший покинул ринг в 2018 году. Американец с российским гражданством провел за карьеру 75 поединков, в 66 из которых победил (в 47 случаях – нокаутом).

